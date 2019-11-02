【普巴2.0】祖記又打劫　勢免費簽曼聯猛將

2012年曼聯免費放走保羅普巴畀祖雲達斯，4年後以8900萬鎊回購堅蝕，如今紅魔鬼又試面對同類事件，陣中19歲天才鍾達希，極有機會於出年夏天免費加盟「斑馬兵團」！呢名荷蘭翼鋒天才橫溢，領隊蘇斯克查視佢為球隊未來，但因為出場機會唔多，鍾達希到依家都未肯簽約，曼聯為免重蹈覆轍，堅要好好處理！

當年普巴離開紅魔，仲係由費格遜領軍，有傳後者認為普巴性格有缺憾，故畀佢免費離開。估唔到普巴於意甲火速成長踢到曉飛，好快就成為世界其中一個最有料中場，曼聯於16年以破世界轉會費紀錄回購佢，曼聯球迷都歎一句，點解當年要放走佢？

依家輪到鍾達希。呢名身高1米81嘅翼鋒，18年夏天已隨一軍征戰季前賽，到蘇斯克查上年尾接手曼聯後，就將佢提拔到一隊當中，並於今年3月，畀佢首次於英超上陣對修咸頓。到歐聯16強次回合作客巴黎聖日耳門，鍾達希更後備出場，睇到蘇帥非常睇好呢名荷蘭小將。

呢名曾祖父係中國人嘅天才翼鋒，有傳佢眼見同輩格連活特，以及左閘班頓威廉斯都陸續上位，自己卻苦無機會出場，故暫時仲未肯同球隊續約；英媒仲話祖雲達斯知道佢下年夏天約滿，已經準備好出手搶人，希望重演當年免簽普巴好戲。鍾達希潛質優厚，速度飛快踢法又充滿侵略性，呢類球員非常值錢，唔好話幾年後曼聯會回購佢，如果下個夏天真係免費畀佢離開，就等於將幾千萬鎊掟落海，曼聯高層堅要諗辦法留人喇。

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