衰多口得罪球迷　拜仁尼高高華擺唔耐

古語有云「身在曹營心在漢」，不過對於德甲拜仁慕尼黑主帥尼高高華嚟講，可能係「身在拜仁心在法福」先真！話說近日尼高高華受訪，竟然大讚法蘭克福球迷係全德甲最好球迷，結果呢番說話即刻惹起拜仁球迷不滿。事實上，尼高高華上任以來，一直都得唔到球迷支持，加上今季戰績麻麻，有傳拜仁總監沙利咸美斯已經計劃去斟熱刺領隊普捷天奴嚟頂替高華呀！

尼高高華2018年嚟拜仁執教之前兩年，佢都係帶領法蘭克福，仲幫「法福」贏過德國盃。就喺周末拜仁作客法蘭克福之前，尼高高華受訪竟然咁講：「場波肯定會好激烈，我了解法蘭克福情況，但必須講一句，佢哋球迷係全德甲最好嘅。」唔好以為尼高高華講嘅係擦鞋說話，皆因早前由德國體育一台做嘅投票，喺多達3萬5千人投票之下，「法福」球迷係以29%選票獲選為德甲最佳，而拜仁球迷都只係得17%選票排第3。

不過點都好，你讚人哋球迷就點都講唔通，拜仁球迷組織回應係：「我哋認為佢又再犯錯，尤其當佢係個擁有好多球迷球會嘅主帥，佢呢番話就同佢教波一樣咁差。」據知，拜仁球迷唔少都認為尼高高華教波勁差，只係靠射手羅拔利雲度夫斯基撐住隊波，就算高華上季帶隊做咗雙冠王，都一樣未獲拜仁球迷認同。

呢邊廂，高華得罪拜仁球迷，兼且戰績反覆，根據德國體育一台所講，體育總監沙歷咸美斯已經睇中熱刺主帥普捷天奴做替補。事實上，普帥今季帶領嘅熱刺都戰績下滑，近排都有傳帥位不穩，如果最終拜仁簽佢做新帥，都唔會令人意外囉！

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