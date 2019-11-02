曼聯新目標　1億鎊爭簽盧卡古拍檔

曼聯一月簽新前鋒又有新目標？根據英國《太陽報》報道，「紅魔鬼」原來已經睇中佢哋舊將盧卡古......喺國際米蘭嘅前鋒新柏檔拿達路馬天尼斯，亦即係阿根廷球王美斯喺國家隊嘅前鋒新拍檔。據知，拿達路馬天尼斯喺國米份約嘅買斷合約價高達9,600萬鎊，仲要係話連巴塞隆拿都想簽佢返去拍美斯，睇嚟「紅魔鬼」要完成收購絕對唔易呀！

話曼聯肯用到接近成億鎊去簽個新仔前鋒，究竟呢個22歲新星有幾勁先？要知道國米喺2018年7月由阿甲競賽會將佢買入，都只係用2,000萬鎊，家陣隨時升值5倍將佢賣走，都認真過癮呀！講番呢個阿根廷新星，上季喺「藍黑兵團」唔算太受重用，只得13次正選。不過今季國米改由干地領軍，拿達路馬天尼斯反而得到機會，然後佢喺前線拍住新加盟嘅盧卡古又踢得好好，馬天尼斯今季合共已經錄得5入球1助攻添！

根據報道，曼聯領隊蘇斯克查都好欣賞佢，加上近排盛傳話想簽入33歲嘅文迪蘇傑，點講都只係短線幫到手，望長線都係要搵拿達路馬天尼斯呢類後生仔。不過，曼聯個如意算盤始終唔易打響，事關來自西班牙傳媒報道，就話巴塞都想簽佢去頂蘇亞雷斯，尤其係拿達路馬天尼斯喺國家隊都有同美斯合作開，容易建立默契咁話。睇嚟嚟緊一月同下個暑假，呢個阿根廷新星爭奪戰應該會勁精彩。

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