【英超】馬迪爾幫曼聯數胡

星期六又有英超踢，今日焦點推介般尼茅夫主場對曼聯，曼聯近期有起色，取得作客3連勝，周中英聯盃淘汰車路士好有說服力，球隊信心直線上升。

雖仍有保羅普巴因傷缺陣，但安東尼馬迪爾復出後曼聯攻力轉強，今戰要入波不難，般尼茅夫主場有一定威力，近期失分勁多肯定會搏命。

近2次同曼聯交手，般茅入到波兼開大，捧2.5球入球大。

名家：麥馬拿仁

直播表

周六中午12時 日職 神戶勝利船 Vs 仙台維加泰

有線604、603台

周六2:00pm 澳職 西悉尼流浪者 Vs 布里斯班獅吼

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六2:05pm 日職 大分三神 Vs FC東京

有線604、603台

周六4:30pm 澳職 墨爾本勝利 Vs 西部聯

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周六8:00pm 西甲 愛斯賓奴 Vs 華倫西亞

Now 632；ViuTV 99台

周六8:00pm 德乙 奧厄 Vs 海登咸

on.cc 東網

周六8:30pm 英超 般尼茅夫 Vs 曼聯

Now 621、611

周六10:00pm 意甲 羅馬 Vs 拿玻里

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614、662、602台

周六10:30pm 德甲 多蒙特 Vs 禾夫斯堡

Now 672、Fox +；有線653、613台

周六10:30pm 德甲 法蘭克福 Vs 拜仁慕尼黑

Now 670、Fox +；有線651、611台

周六10:30pm 德甲 利華古遜 Vs 慕遜加柏

Now 671、Fox +；有線652、612台

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 利物浦

Now 621

周六11:00pm 英超 曼城 Vs 修咸頓

Now 622

周六11:00pm 英超 阿仙奴 Vs 狼隊

Now 623

周六11:00pm 英超 韋斯咸 Vs 紐卡素

Now 624

周六11:00pm 英超 白禮頓 Vs 諾域治

Now 625

周六11:00pm 英超 錫菲聯 Vs 般尼

Now 626

周六11:00pm 西甲 利雲特 Vs 巴塞隆拿

Now 632、611

周日0:30am 法甲 馬賽 Vs 里爾

無綫 myTV Gold 302；Now 639、714；有線655、615、604、603台

周日1:00am 意甲 博洛尼亞 Vs 國際米蘭

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日1:30am 英超 屈福特 Vs 車路士

Now 621

周日1:30am 西甲 西維爾 Vs 馬德里體育會

Now 632

周日1:30am 德甲 柏林聯 Vs 哈化柏林

Now 672、Fox +；有線653、613台

周日3:00am 法甲 圖盧茲 Vs 里昂

無綫 myTV Gold 302；Now 639；有線655、615台

周日3:45am 意甲 拖連奴 Vs 祖雲達斯

無綫 myTV Gold 301；Now 638；有線654、614台

周日4:00am 西甲 皇家馬德里 Vs 貝迪斯

Now 632

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