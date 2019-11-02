PSG輸畀包尾球隊　因為衰兩樣嘢

周六(2日)凌晨法甲爆出大冷門，榜首勁旅巴黎聖日耳門作客，竟然1:2輸畀賽前排尾嘅迪安，1.09倍客W大熱倒灶，迪安勁爆16.5倍主W，睇怕都冇乜人買得中。

PSG今場強陣出擊，基利安麥巴比、迪馬利亞、莫路伊卡迪都正選披甲，並於19分鐘由麥巴比入波先開紀錄。

不過，不可思議嘅事情發，迪安落後之下，兼有2位後衞辛奴古利巴利、查費克傷出，反而喺上半場補時6分鐘，由20歲小將蒙尼亞祖亞扳平，下半場開波2分鐘，再由莊達卡迪斯射入反超前，PSG由領先到落後，都唔知發生咩事。

PSG原本有機會反勝，但莫路伊卡迪、里安度柏利迪斯攻門，分別中楣同中柱，注定今場全失3分，6連勝走勢斷纜。

雖然話PSG下周中要踢歐聯，但對手只係布魯日，根本唔需要留力，但今場竟然輸畀排尾嘅迪安，除咗有些少欠運之外，最大問題都係輕敵，以為好易食，點知啃死咗。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。