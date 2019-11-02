沙特大使爆料！王儲已收購咗曼聯

傳咗一排嘅曼聯賣盤消息，取得突破性發展，一位名為麥祖比嘅沙特阿拉伯名譽文化大使，喺社交網上爆料，指沙特財團已於當地時間11月1日，完成收購曼聯嘅工作，依家只係等紅魔鬼正式宣布易主。

根據麥祖比個人簡介，佢係沙特阿拉伯名譽文化大使，有專業公關演講及管理顧問經驗，並致力培訓青少年成為文化大使，同沙特官方有緊密聯繫，亦係《名人世界》在線報紙創辦人，佢似乎已率先收到內幕猛料。

過去一段日子，盛傳沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼計劃收購曼聯，但之前2次提出收購，都被曼聯班主格拉沙家族拒絕。

據悉穆罕默德‧薩勒曼早前第3次報價，加碼至40億美元，令格拉沙家族心動，並派出代表前往沙特會談。

雖然曼聯官方曾經發聲明指，格拉沙家族對球會係長期投資，但家族成員之一嘅奇雲格拉沙早前透過紐約交易所出售15%曼聯股份，可見家族內已經有人唔想再持有曼聯。加上沙特油資不斷利誘，格拉沙家族最終將紅魔鬼賣盤，絕對唔奇。

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