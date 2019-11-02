行曼城舊路　曼聯靠中東油資翻身

美國商人格拉沙2005以舉債方式，用10億美元收購曼聯，令球會負債累累，每年唔止要還債，仲要負擔巨額利息。而且唔少紅魔球迷認為格拉沙家族只係當球隊係搖錢樹，唔係真心發展足球，因此一直好憎恨格拉沙家族。

雖然曼聯近年投入唔少資金收購球星，但表現都唔對辦，好多意見認為係以格拉沙家族為首嘅管理層「唔識波」，先至會搞成咁，所以沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼要收購曼聯，獲得好多曼迷支持。

特別係同市球隊曼城自2008年被阿聯酋皇室成員收購後，發展蒸蒸日上，近2季都奪得英超冠軍，取代曼聯喺曼市嘅一哥地位，更加突然顯係格拉沙家族「搞死」曼聯，反觀中東班主唔止有錢，仲真係識搞波。

因此，唔少曼聯球迷都希望沙特王儲做老闆後，可以大量投入資金重建球隊，令紅魔鬼王朝再現。

不過，根據英國《太陽報》統計，曼城班主文梳亞身家達233億鎊，而沙特王儲穆罕默德‧薩勒曼只有70億鎊，仲少過車路士班主阿布拉莫域，即使佢入主曼聯，恐怕亦未必可以好似曼城咁大開水喉買人。

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