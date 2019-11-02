【東體爭議】高普發火　現今足球冇人性

利物浦打入英聯盃8強之後，面臨地獄賽程，因為本來12月17日8強作客阿士東維拉，但同日紅軍又要出戰世冠盃準決賽，隨時要分「分AB隊」應付兩項賽事，利物浦領隊高普終於忍唔住爆發，怒插各大足球組織同賽會只在乎錢，會害死球員。

高普話：「英超、歐洲足協啲人只會討論商業金錢問題，而唔會傾球員嘅問題，可能有人話球員收咁高人工，就唔好埋怨，但問題係依家賽事實在太多，所有人都知有呢個問題存在，但仍然要增加賽事，好似歐洲足協仲新舉辦歐洲國家聯賽，令球員百上加斤，所以可以解釋到，點解好多頂級球員總係發揮唔到水準，同埋經常受傷。」

高普仲話冇可能建立一支超過40人嘅球隊，去進行輪換，因為球會冇呢種財力，最終導致好多主力，即使暑假都只能休息兩星期，完全係想摧毀佢哋嘅身體。

足球高度商業化情況下，各大足球組織同賽會向錢看，已經無法逆轉，因此作為主帥依家唔止要識排兵佈陣應付比賽，仲要識「取捨」比賽，邊啲應該搏命，邊啲要留力，甚至放棄，冇可能要贏晒所有錦標，否則最後只會變攬炒。

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