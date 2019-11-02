學界賽重開　協恩女籃大炒女拔

自10月開始，學體會多次以「不明朗因素」和「顧及參加者的安全」取消學界賽事，經過一輪安排後，今日終於重啟賽事￼。「中學校際籃球比賽（九龍區）」女子D1組今日（2日）在彩虹道體育館上演多場激戰，其中協恩對女拔的對決看頭十足，霸主協恩續以體能及防守打反擊快攻，最終以53：19大炒女拔。

被喻爲「神之隊」的協恩防守一向嚴密，今場大部分時間施展全場緊逼，沒有讓女拔有任何喘息的機會。在女拔未能攻籃的情況下，第一節打出12：0的攻勢，其中主力吳欣潼手感極佳裏外開弓，個人取得10分，帶領球隊以18：5完結首節。女拔面對長勝軍協恩未有氣餒，只可惜未能突破對方防線，完半場前協恩已領先30：9。換邊後，協恩繼續火力全開，由梁皓雪及蔣思琪等球員策動攻勢，關海珮於內線搶得多個進攻籃板及找到空位起手，助協恩拉開優勢，最終以53：19擊敗女拔。

即使面對對手或許是實力懸殊，協恩都盡全力認真應戰，而新加入協恩的主將關海珮，今年轉型為內線球員，她坦言自己今場的表現仍有進步空間：「自己與球隊仍處於磨合期，要盡快適應協恩的打法，想與隊友做更多配合，希望自己能助球隊加強籃板威脅。」

學體會較早前以安全為由，多場甲組球類賽事延期進行，令比賽進度大幅落後，現時只戰畢6場分組賽，原定12月中開打的「全港學界籃球精英賽」也因此延期。協恩的中六球員吳欣潼最後一年參加學界賽事，表示非常重視每一場比賽，擔心精英賽會被取消：「即使賽事延期了，我們都不會鬆懈，並會利用這段時間加緊練習，隨時都準備好迎戰。爲了這場大型賽事，大家都很努力練習，如果精英賽被取消很可惜。」

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