總結：粉絲大嗌MVP！勒邦一場波幾個紀錄

「MVP、MVP....」湖人已經很久沒有聽到球迷這般興奮，今屆戰力提升的紫金兵團作客以119比110擊敗獨行俠，湖人兩大王牌勒邦占士及安東尼戴維斯輪住爆發，大帝落場43分鐘刷新多項NBA紀錄，看來做行動告訴大家，他已經「On Fire」（着火）！

湖人今仗與獨行俠一戰，雙方合演激戰，要加時才能決出勝負，

安東尼戴維斯保持勇態，為球隊交出31分8籃板，但勒邦占士表現仲「恐怖」，他在加時賽段盡顯了「大佬本色」，傳球及得分為湖人取得關鍵的13分，全場貢獻出39分12籃板16助攻4搶截的數據，難怪球迷大叫「MVP!!」其實獨行俠的當鍚都打得精彩，同樣交出「三雙」31分13籃板15助攻，他與勒邦占士成為NBA史上首對同一場比賽各有「三雙」出現的同時有15+助攻的對手。

當然，穿上了23號球衣的勒邦占士搶盡風頭，他今日的表現成為了湖人隊史上首位單場得分＋籃板＋助攻達到35+10+15+的球員，同時也是NBA史上第四位單場貢獻39+12+16的數據的球員。今天34歲零306天的大帝，也是史上年紀最大的單場取得35+10+15+的球員，真是刷新紀錄一籮籮。

事實上，大帝今日着火表現，已引起了客場球迷以及在網上觀戰的球迷的關注，魔術莊遜在Twitter畀讚：「勒邦今天真是帶來一場good show，這一定對球隊相當鼓舞及帶來信心，這是一場宣言勝利！」

另外，勇士欠缺了日前手掌骨折的史提芬居里，球隊攻力明顯削減，在新主場館始終未能開齋，最終以110比127不敵馬刺，主場三連敗。

支持本地運動員，一齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！