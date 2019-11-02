維港風大浪急　港姊妹檔頻『蝦碌』險撞艇

「2019 世界海岸賽艇錦標賽」周六（2日）在香港維多利亞港舉行第二日的分組賽，香港賽艇代表隊的「李氏姊妹」李嘉文和李婉賢在女子雙人雙槳項目造出19分47秒60的時間，以第三名衝線，而另一賽項男女混合雙人雙槳的趙顯臻和許詠淇則以17分25秒54的時間第四名衝線，齊齊晉身明天的決賽，力爭獎牌。

「李氏姊妹」李嘉文和李婉賢在起步時領先，並以5分33秒02的時間完成首1000米，但其後二人因出現失誤讓俄羅斯和法國隊有機可乘，「家姐」李嘉文指比賽時風浪很大，水流也十分考驗一向練習靜水項目的她們，「剛才的比賽有很多『蝦碌』場面，其實我們在第一個波前是領先，有想過會否以首名衝線，但之後我們出現了個失誤，然後接二連三犯錯讓其他艇超越了我們，幸好都能做到前三名過終點。」比賽過程中還出現多次碰撞，場面驚險。「家姐」笑指港隊士氣很好，各項目都有好發揮。她提到外國選手在身型上佔優，力量亦較她們大，故望以技巧搭夠，「我們不能保證肯定贏得金牌，但我們會以獎牌為目標。」

本日另一焦點賽項是有香港代表趙顯臻和許詠淇出戰的男女混合雙人雙槳，二人穩佔小組第四名出線，昨天在男子雙人雙槳以首名出線的「阿臻」直言滿意表現，「今日表現好好，已是超水準發揮，我們昨天都有比賽，雖然體力未算太大影響，但今日大風大浪多暗湧，所以看直線都要多看幾次才確保在正確航道上。」二人首次合作海岸混雙比賽，在爭取好成績而不影響主項的練習的情況下，「詠淇」說他們都在放假時「加操」練習。「阿臻」在兩個參賽項目都順利躋身決賽，明天決賽日將會連鬥兩場，他笑言「十分難頂，但做運動員就是要頂住。」

「2019 世界海岸賽艇錦標賽」獎牌賽的航道有別於分組賽，長6公里，起點設於銅鑼灣香港遊艇會，途經會議展覽中心，向中環九號及十號碼頭。

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