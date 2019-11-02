港超聯　迪布利又嚟料！富力R＆F大勝升榜首

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）下午2時30分上演兩場激戰，其中一場為富力R&F於主場燕子崗體育場迎戰理文。富力憑迪布利大演帽子戲法，加上基奧雲尼和伊高沙托尼建功，擊敗有迪奧高一度追近比數的理文。

上半場初段雙方於中場爭奪居多，首個埋門來自主場出擊的富力，16分鐘迪布利接應謝家強長傳，殺入禁區窄位推射得手，助球隊先開紀錄。及後雙方互有攻守，24分鐘理文前鋒尼迪利擺脫對手後，禁區外抽射被周煜辰撲出。3分鐘後，富力翼鋒伊高沙托尼罰球斬中，基奧雲尼跳頂斜出。29分鐘，尼迪利於底線前回傳，無人看管的沙普夫大腳抽高。1分鐘後，伊高沙托尼接應盧均宜回傳，推橫起腳惜省中敵衞出底線。經過一輪攻防戰後，富力再下一城，34分鐘迪布利傳中，基奧雲尼第一時間射入，助球隊擴大領先優勢。2分鐘後，理文成功追近比數，鄭兆均罰球傳中，余煒廉衝頂雖然中楣，但仍有迪奧高補中，追成1比2。43分鐘，富力差點再下一城，林柱機直射罰球僅柱邊出界，富力維持1球優勢回更衣室。

換邊後，富力繼續強攻，53分鐘伊高沙托尼扭過謝朗軒後橫傳，後上的盧均宜撞射高出。65分鐘盧均宜直傳，林志堅近射中柱。理文並非一味捱打，1分鐘後，基華尼頓傳向遠柱，顏樂楓回後，沙普夫撞射中柱。隨後的角球機會，基華尼頓把握對手解圍不遠，控定再燙射高出。大難不死的富力隨後更有迪布利分別在68和71分鐘連建兩功，將比數改寫成4比1。75分鐘，富力差點再有進帳，伊高沙托尼頭槌二傳，基奧雲尼隨即抽入，惟越位在先，入球無效。82分鐘，伊高沙托尼快放入禁區搏得回防心切的余煒廉犯規，極刑由伊高沙托尼親自處理，一射中鵠，替富力領先至5比1。最終富力以5比1擊敗理文，全取3分兼升上榜首。

賽後富力R&F主教練楊正光表示：「除咗戰果非常滿意之外，球隊整體表現、控球、用波、控制節奏都係比上一場主場更加好。理文表現非常唔錯，喺今個禮拜我哋做咗好多防守工作，今場波能夠展示出嚟，所以今場無論進攻定防守，球員都做得唔錯、好落力，鬥到最後1分鐘。」他又指不擔心球隊進攻能力，但球隊防守仍需加強，以減少失球。

而理文主教練陳曉明坦言：「富力係超聯一隊幾強嘅球隊，喺比數被拉開之前，其實我哋同富力都係互有攻守。下半場有個關鍵係有個機會入唔到波，轉個頭好快畀對手反擊，之後我哋希望盡快追番嘅時候，暴露咗更多空位。雖然比數唔好睇，但係我唔覺得球隊表現肉酸，因為大部分時間都做得唔錯，不過足球有時就係睇埋門嘅分野，或者能力上我哋做得唔係咁好，但球員心態各樣嘢都盡量去做到賽前嘅部署，只不過係尾段我哋有啲冒險，畀對手拉開比數，雖然結果唔好睇，但球員已經盡咗好大努力。」

縱然大敗一場，但「陳Sir」強調球隊士氣未有受損：「無論最後個比數係點，我哋都只係冇咗3分，踢波都係逐場計，我哋嘅球員全部都係好專業，佢哋唔係BB，唔係輸一場波就世界末日，唔使我去氹佢哋。大家知道做嘅嘢係合理、方向係正確，有時結果唔理想，有時踢得唔好但結果理想。今場我覺得球隊隊形上做得唔錯，加上有球員受傷，期待下一循環返到主場可以復仇！」