港超聯　地區打吡激鬥　和富大埔今季首勝

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（2日）下午上演「地區打吡」，由兩隊聯賽還未「開齋」的球隊，佳聯元朗及和富大埔假元朗大球場力爭今季第一場勝仗。結果，客軍憑金玟基、勞高和杜度的入球，以3比1擊敗曾靠祖連奴一度追和的元朗。

佳聯元朗上輪聯賽以0比8大敗予富力R&F，令排名跌到落榜尾，今仗回到主場惡鬥排第7的和富大埔，「橙衫軍」為求3分定必傾巢而出，惟他們甫開賽便迎來壞消息。大埔的勞高落底傳中，門前辛祖妙傳予無人看管的金玟基射入，客軍2分鐘便火速打開紀錄。「綠衫軍」及後乘勝追擊，陸志豪7分鐘禁區頂施射僅僅高出。元朗站穩陣腳後還擊，葉子俊12分鐘入楔力壓雲美亞斯攻門，但只射中網側。3分鐘後，再有法比奧禁區外「窩利」射門，可惜今次射高。雙方攻勢你來我往，元朗卡真奴23分鐘左路帶入中間起腳中柱彈出。而大埔亦有陸志豪1分鐘後，憑反擊接應金玟基射門高出。33分鐘，米基爾左路施射，幸有杜度門前頂高解圍。落後的元朗完半場前更迎來噩耗，彭超然補時1分鐘侵犯金玟基，被球證出示今場第2面黃牌趕離場。大埔憑早段的入球，上半場以1比0領先。

處於人數劣勢的元朗，在換邊後初段便迅速扳平，祖連奴接應葉子俊傳中近門撞入，元朗52分鐘追平1比1。打多一人的大埔隨後全軍壓境，他們更在63分鐘取得回報。陸志豪憑一記罰球攻勢斬中，門前的勞高撞入，客軍再度領先。落後的「橙衫軍」仍未放棄，他們先有卡真奴68分鐘接應靚長傳傳中，再有米基爾76分鐘的笠射，但都未能替主隊追近比數，及後更被大埔再下一城。杜度在一次角球攻勢中，接應陸志豪傳中飛頂破網，客軍贏到3比1。元朗在尾段急起直追，米基爾81分鐘接應傳中跳頂被陸平中接實，後有法比奧補時階段禁區內射門，但都未能轉化為入球。最終，和富大埔以3比1擊敗佳聯元朗，取得今季聯賽第一場勝仗。