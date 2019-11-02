港超聯　勞高入波攞晒全家出嚟慶祝

和富大埔各項賽事5場不勝後，周六（2日）作客佳聯元朗終於以3比1開齋。為球隊攻入再度領先一球的巴西翼鋒勞高，入球慶祝時展示一對印有多張全家福的護脛，佢話今日第一次用就入波，認真Lucky！

和富大埔上場「菁英盃」對富力R&F，在一度領先3比1的情況下戲劇性被反勝3比5。今仗回到聯賽知恥近乎勇，以3比1擊敗同屬地區球隊的佳聯元朗。其中，勞高在63分鐘頂入反先2比1的一球，他賽後表示入球與否只屬次要，最重要是為球隊贏波：「之前幾場入波先，但最後畀人反追，今日終於贏波，好開心！雖然我入波，但我更重視球隊贏唔贏到波。」

大埔今季主力流失，僅有勞高、辛祖和杜度等幾名上季的奪冠功臣留隊。對此，勞高認為「能力愈大，責任愈大」：「我同辛祖、杜度每場都盡全力幫球隊贏波，始終我哋係舊球員，我哋有責任幫助球隊。」

此外，勞高是役入波後向場邊記者慶祝，大曬他一對印有家人照片的護脛，他解釋：「對Pad印咗我家人，包括我老婆、爸爸同媽媽等，係我喺網上買，今日第一日用佢就入波，真係好幸運，我一定會場場都用！」