22歲計算！譚美阿巴謙勁過C朗

車路士前鋒譚美阿巴謙今季表現大勇，喺英超已經有8球進帳，排射手榜第2位，僅比榜首占美華迪少1球，呢位22歲英格蘭國腳有一項數據，更加屬於「球王級」。

根據英國《太陽報》統計，譚美阿巴謙喺球會賽事，已經累積入69球，以22歲同年齡時期計算，佢入波比2位英格蘭射手哈利卡尼、拉舒福特多17球，更加比22歲時期嘅C朗多22球。

不過，譚美阿巴謙大部分入波係踢緊英冠時期，包括效力布里斯托城入26球，上季踢阿士東維拉，都係入26球。另外17球分別來自效力史雲斯同車路士，所以譚美阿巴謙入球「含金量」其實不如C朗、哈利卡尼、拉舒福特。

令譚美阿巴謙更加尷尬係自10月初對修咸頓之後，佢近4次為車仔上陣，都冇波入，希望周日(3日)凌晨英超作客屈福特，可以打破入球荒啦。

22歲階段球會賽事入波多過譚美阿巴謙嘅球員，大有人在，包括阿古路(107球)、朗尼(97球)、盧卡古(94球)、美斯(92球)、賓施馬(78球)、蘇亞雷斯(72球)、羅拔利雲度夫斯基(70球)。

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