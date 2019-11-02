明就明！C朗媽話阿仔輸金球獎關黑幫事

真係唔講你唔知，講完你又未必信！根據葡萄牙球星基斯坦奴朗拿度媽媽杜羅莉絲爆料，原來佢個仔係球壇多年，一直都畀球壇黑手黨欺壓，否則佢肯定會贏得更多獎，更多嘅金球獎都應該屬於佢喎！

舊年克羅地亞球星莫迪歷橫掃各大頒獎禮，至於今年，C朗喺金球獎係咪贏到美斯同華基爾雲迪積克都仲未知。事實上，就喺C朗上年失落金球獎之後，佢家人就不斷喺社交網怨呢樣嗰樣，講到C朗喺畀人屈走獎項咁，而今次，C朗媽就率先出手，公開鬧爆影響住C朗嘅幕後黑手。

C朗媽話：「喺足球世界，一直存在住黑手黨，我呢個用詞絕對冇講錯！睇睇發生嘅一切，你會意識到根本係受黑手黨操控，否則，C朗可以攞到更多金球獎。」究竟邊個人或機構係足壇黑手黨？C朗媽冇講明，但就畀多個論點大家：「如果佢係西班牙人或英格蘭人，足壇黑手黨未必會欺壓佢，但因為佢係葡萄牙人，因為仍來自馬德拉，所以，一切就咁發生囉！」

至於C朗今年有冇機會贏金球獎？C朗媽答案係：「我唔知，但我認為佢配得上個獎，只要分析吓佢上季表現，自然係值得攞獎！」

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