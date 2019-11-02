達奧運標仲差啲　何南慧：一半開心一半難過

「運動生涯有限，很多人想踏足奧運舞台，卻無法趕上尾班車。所以我想趁著年輕，還可以全力以赴的時候，爭取一下。」十七歲的何南慧說。儘管未能如願達到200米自由泳奧運B標，但明年還有兩次機會，往後的日子還長。

香港長池分齡游泳錦標賽今天（2日）在香港體育學院舉行第二天賽事。學界飛魚何南慧上午亮相女子15至17歲組別100米自由泳，游出56秒72摘金，距離奧運B標僅差0.71秒。相隔數小時，她再戰重點項目200米自由泳，以2分01秒53觸池奪冠，再與奧運B標相差0.73秒。

「一半開心一半難過吧。」跟隊友聊了好一會兒，何南慧總算露出笑容，稍微釋懷的樣子。「開心的是200自時間比起學界好多了，可惜未夠達標。好久不曾用58秒完成頭100米，當時自信有能力游進2分鐘內。但最近比賽很多，減少了後程訓練，最後50米開始拉車。」頂硬上，始終還是以0.73秒錯失今年最後的達標機會。

亞運、世青、世錦⋯⋯年紀輕輕身經百戰，卻沒認真思考征戰奧運的可能，直到今年世錦賽協助港隊兩奪接力入場券，才真正看見𥌓光。「記得幾年前，我在訓練營看施幸余里約奧運的片段，心想，哇，師姐游得真快。現在卻有機會和她們一起去奧運。」為了把握難得的機會，接下來的冬訓不能大意，專注改善後程和轉身，明年1月的分齡賽，將會看見何南慧重新出擊。

另外，卓銘浩受到連場賽事影響，在男子15至17歲組別200米自由泳表現失準，造出1分51秒54的時間封王，距離奧運B標尚有1秒31。他隨後參加400米個人四式，最終游出4分47秒99僅得第5名，劉平治則以4分30秒99刷新分齡紀錄奪冠。另一學界星將伍棹然在50米蝶泳以23秒97摘金，成功打破謝旻樹保持的香港紀錄（24秒12）。

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