那些年　同亨利嘈交的中堅賓

可能係球壇史上其中一個最具自信球員——「中堅賓」賓特拿，呢位丹麥球星雖然只得31歲，但今季返番家鄉球會哥本哈根效力，結果坐多過踢。近排相對得閒嘅佢仲出咗本自傳，其中部份有趣內容包括佢當年效力阿仙奴期間竟然逃學，仲有講到佢同「兵工廠」傳奇亨利點樣化敵為友，大讚亨利教佢好多嘢！

喺04年加盟阿仙奴嘅賓特拿，當年只得16歲嘅佢，仲要一星期上兩次堂，不過「中堅賓」都頂唔順，選擇逃學：「啲課程五花八門，例如壓力管理、金融管理，我認為我冇必要學，我好討厭上堂。有一日，我匿喺女廁逃學添！」賓特拿結果畀青訓主管捉到，但對方最後放過佢，畀佢繼續留喺「兵工廠」。

又有一次，雲格提升賓特拿去跟一隊操，然後，「中堅賓」竟然同亨利嘈起上嚟：「嗰次訓練係11對1，每個球員每次最多只可以2次觸球。然後，我見到亨利有次掂咗波3次，我咪大嗌『3次』，之後雲格個助手望一望我，示意我專心踢波，但亨利聽到之後，就向我做出收聲手勢，我咪向佢做番同樣動作囉！」

賓特拿之後仲同亨利嘈起上嚟：「我覺得我冇做錯，人人都要跟規矩。亨利叫我收聲，仲講咗啲唔好嘅嘢，我咪鬧番轉頭，仲話應該收聲係佢。之後亨利衝埋嚟講好多嘢，跟住連艾殊利高爾同蘇甘保都走埋嚟，叫我收聲去踢波，我咪唯有照做囉！」

不過，賓特拿之後補充，原來亨利係個大好人：「練完波之後，佢搵番我，我哋傾咗好耐。我都冇諗過佢會講咁多，畀咗好多建議我，內容好全面。我真係好榮幸，呢啲根本唔係佢必須要做嘅事，最後我哋大大力擁抱。」雖然年少成名，不過賓特拿依家效力緊哥本哈根，今季只出場過5次，仲要只有2次正選，未入過波同助攻，嚟緊年尾佢份合約到期，仲有冇班落都好難講囉！

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