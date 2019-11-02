賽車運動會開戰　李英健率港隊寫歷史

被譽為是賽車界奧運的國際汽車聯會首屆賽車運動員，日前已經揭幕，香港名將李英健（Marchy)手持特區旗率港隊在開幕禮進場，寫下歷史，而周六（2日）Marchy夥拍KCMG車廠創辦人兼銅級車手葉恭正(Paul)在GT項目出戰外圍賽及排位賽，成績不俗，稍後將在正賽與來自21個國家地區的戰車爭逐。

今屆比賽於周六起一連三日於羅馬北部 Vallelunga 賽車場舉行六個大項比賽，香港派出五位車手參加，Marchy與Paul一同接力駕駛 #22號Honda NSX GT3為港出戰GT盃組別，他們期望可以躋身TOP10。這兩位經驗車手周六在外圍賽造出了1分45秒533排第15，隨後在排位賽則以1分35秒034的時間排第20。

值得一提是今次的戰車，最搶眼的其中一個部分便是其拉花設計。香港隊在首屆賽車運動會GT盃的拉花亦沒令人失望，車身以紅白色為主，除了印上「HONG KONG」或「香港」字款及多個特區區花紫荊花圖案外，還有十分醒目的舞獅圖案。

另方面，籌備及製作了八個月的F4賽車終於面世及正式比賽，同樣令人興奮，可惜洪壽鴻未能以合理圈速作賽，最終被賽會取消資格。首屆賽車奧運會共設有六個大項，包括超級跑車盃（GT Cup）、房車盃（Touring Car Cup）、四級方程式盃（Formula 4 Cup）、飄移、小型賽車以及電競賽車盃（Digital Cup）。港隊除了GT賽的李英健和葉恭正外，港隊還有詹家圖出戰房車盃，洪壽鴻參加F4盃，而電競賽車則派出羅逸林與各地高手爭逐。

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