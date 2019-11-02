主力停賽！標準流浪變陣抗「藍鳥」來襲

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）下午2時30分時安排兩場賽事，其中一場為標準流浪假主場屯門鄧肇堅運動場對傑志。

繼上輪聯賽不敵理文後，上周中標準流浪亦於「菁英盃」分組賽敗陣，遭香港飛馬反勝。流浪教練團認為「菁英盃」的重點在於讓陣中年青球員有更多上陣機會，是役下半場幾乎以「全華班」應戰仍未見嚴重走樣下，證明一班年輕人具備在港超立足的實力。

今仗流浪兩位外援斯薩及巴辛需要停賽，牌面上似乎比較輸蝕，惟教練團認為影響不大︰「始終對住傑志，球隊唔會靠個人能力，只要落到場跟到戰術去踢，就唔會有問題。」

「藍鳥」自揭幕戰擊敗愉園後，至今未嘗一勝，令重奪聯賽冠軍的路途更為崎嶇。然而，總教練施利斯高域希望今仗球隊能發揮應有水準，重返勝軌︰「有幾場波我哋係表現比較好嘅一隊，不過足球就係咁。我深信球員具備贏波嘅能力，但係佢哋必須要喺場上表現出嚟，證明自己踢得好過對手，值得攞走3分！」

人腳方面，中堅艾里奧日前於「菁英盃」受傷，施帥承認對球隊確有影響，對於標準流浪的兩位外援球員需作壁上觀，施利斯高域則表示未知能否為傑志帶來優勢，只謂︰「最重要嘅係我哋要做好自己，出盡全力！」