愉園嚴陣以待 東方龍獅偏向「斧山」行

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「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）下午會上演兩場賽事，其中愉園再於斧山道運動場出擊，迎戰實力份子東方龍獅。作為「新軍」的愉園表現愈見進步，攻守體系亦開始成形，即使對手火力強勁，主帥鮑家耀指仍會鼓勵球員積極進攻，與東方龍獅周旋到底。（on.cc東網周日下午2時30分直播）

愉園上輪聯賽與香港飛馬踢成3比3，數日前於「菁英盃」分組賽亮相，硬撼冠忠南區亦僅以0比1落敗，主教練鮑家耀表示賽果雖未如理想，但對愉園在進攻方面有明顯進步感到滿意︰「撇除勝負，依家就算對方塞咗喺後面，我哋都組織到攻門機會，呢樣嘢係開心嘅，希望球員可以繼續改善，特別喺埋門嘅把握力。」

對於今場又要打硬仗，在主場迎擊三甲球隊東方龍獅，「鮑Sir」直言由於東方人腳充裕，落場陣容難以估計，故會作出針對性部署應對東方的「危險人物」︰「東方有好多球員，中後場調動會比較大，不過前鋒線上嘅慕沙同艾華頓個人能力同技術都好強，已提醒球員要特別留意呢兩位前鋒。」

另一邊廂，東方龍獅於上周中轉戰「菁英盃」，在大幅輪換下仍以2比1擊敗傑志，主教練李志堅直言對贏波感高興，更重要是樂見正選、副選及青年球員之間的狀態取得平衡︰「換咗8個人落去踢唔係容易，再加上我哋只有4位青年球員，踢『菁英盃』喺位置上受到局限，所以最後可以贏波，的確達到一個好好嘅效果。」

今日回師聯賽，儘管上輪不敵冠忠南區，被打破不敗金身，但其實該仗東方龍獅攻門次數為15射6中，最後竟只入1球。為力爭上游，「堅Sir」透露改善把握力是重點︰「喺數據上睇得好清楚，始終踢波擺唔到個波入網就係關鍵，影響甚至會比失咗一球大意波更加嚴重，所以呢方面都係我哋首要考慮嘅。」

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