【賽後解碼】曼聯防線打回原形冇得救

曼聯後衞眼神防守累事！英超作客挑戰般尼茅夫嘅「紅魔」曼聯，前場進攻冇料到之餘，後防又再出事，畀般茅嘅前紅魔前鋒祖舒亞京治禁區射入細哨戲耍式入波，最終曼聯以0比1落敗，吞下今季聯賽第4敗。

曼聯早前「雙紅會」賽和死敵利物浦之後，各項賽事交出3連勝佳績，其中傷愈復出嘅安東尼馬迪爾上輪聯賽有波入，帶領球隊以3比1擊敗諾域治，一度畀紅魔球迷同領隊蘇斯克查寄予厚望，以為法國前鋒可以帶領球隊保持强勁走勢，可惜自從蘇B今年3月坐正領隊一職之後，曼聯從未試過喺聯賽連續2場贏波，呢場「紅魔」發揮亦一如既往飄忽。

上半場大部分時間雙方要喺滂沱大雨下惡戰，惡劣環境明顯影響曼聯發揮，開局早段無論安東尼馬迪爾或拉舒福特都未能製造具威脅埋門，反而喺臨完上半場前，畀般茅前鋒祖舒亞京治前一次禁區亂戰，門前學足「細哨」朗拿甸奴絕技輕鬆挑過曼聯守將雲比沙卡之後，射穿迪基亞十字關，為般茅取得奠勝一球。落後嘅曼聯，下半場雖然攞返唔少進攻主動權，不過依然無法擊破般茅嘅密集防守，最終慘吞聯賽第4場敗仗，各項賽事3連勝斷纜。