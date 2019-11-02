曼城加入戰團　同巴塞爭祖記失意超新星

英超班霸曼城近季買入新兵絕少失手，根據英國《太陽報》報道，佢哋又有新目標，今次係喺意甲班霸祖雲達斯嘅失意烏拉圭新星賓坦古亞。之不過佢哋要完成收購，就要同西甲班霸巴塞隆拿爭過，消息指佢身價達到3,500萬鎊，以佢依家先得22歲，其實都勁抵買，真係咪錯過呀！

今季僅曾4次正選上陣嘅賓坦古亞，左右腳皆能，上季全季為祖記上陣31次，潛質優勢，表現深獲讚賞。可惜，由於「斑馬兵團」今季改由沙利領軍，加上球隊中場線今季得到艾朗藍斯同拉比奧特來投，賓坦古亞即刻搞到冇碇企。消息指，祖記由於今夏想賣走文迪蘇傑、保羅戴巴拿同安利簡等都唔成事，所以都願意放走賓坦古亞嚟填補收入。再者，祖記2017年由小保加將佢買入，都只係用咗1,000萬歐元，呢個交易點計都係有着數嘅！

至於賓坦古亞，如果去到曼城或巴塞，都係前途無限，可以作為費蘭甸奴或布斯基斯接班人，一般預計，佢對今次轉會都唔會有太多意見，話唔定冬窗就可以走人添！

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