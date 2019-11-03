聽到慣！曼聯又創史上最差開季成績

真係低處未算低！英超老牌勁旅曼聯今季表現低迷，早前踢和利物浦同擊敗諾域治之後，以為有番多少起色。點知，對唔住，今輪輸畀般尼茅夫0比1之後，依家累積11戰13分，又創出同期史上最差開季成績，「紅魔鬼」今季羞家紀錄破唔停呀！

睇番佢哋今季點樣屢創新低，踢完4輪先得5分，係近26年最差開季；然後係7輪得9分，創球會史上英超最差開季；之後第8輪輸埋畀紐卡素，又係近30年最差。好喇，到今輪第11輪不敵般尼茅夫，又一次係同期史上最差成績。唯一好彩係，所有「紅魔鬼」球迷都聽到慣晒，未必會有太大反應嘅！

對於曼聯低迷情況，英國傳媒都唔留手大鬧，《鏡報》評論員達倫劉易斯話：「般尼茅夫攞3分好合理，曼聯已經變成咗嗰種你無法信任嘅球隊。」《太陽報》就大鬧今場冇料到嘅巴西中場費特洛迪古斯：「依家嘅曼聯真係要等保羅普巴復出，因為佢哋再靠費特的話......」仲有《天空體育》直情批死曼聯主帥蘇斯克查擺唔耐，依家唯一要估係佢捱唔捱得過12月，會唔會早過上季嘅摩連奴離職日子。

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