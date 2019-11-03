文尼入波補時反勝　利物浦堅打不死！

「英超1哥」利物浦打不死，再現打不死精神，憑沙迪奧文尼於94分鐘頂入「黃金入球」，以2:1反勝阿士東維拉全取3分。紅軍上半場先失1球，之後攻極唔入，以為紅軍不敗金身被破之際，87分鐘先憑左閘安德魯羅拔臣頂入扳平，到補時4分鐘文尼接應頭槌頂入，又試戲劇性反勝，利物浦堅係神奇球隊！

利物浦為免法賓奴泰華利斯攞多1面黃牌，於下場聯賽對曼城停賽，高普搵拉爾拉拿代替佢，前線一樣搵埃及文明鋒線攻堅。不過利物浦今戰發揮認真麻麻，中前場個個都爭啲爭啲，上半場僅得穆罕默德沙拿窄角度射門中龍。維拉後防穩陣之餘，仲憑一個死球打開紀錄，馬莫特查斯古特門前撞入，主隊領先1:0。之後羅拔圖法明奴曾擺個波入網，但VAR證越位在先。沙拿完半場前大好機會一射又高出，半場紅軍落後。

利物浦換邊後始終唔順，64分鐘羅拔臣左路一出，沙拿門前一頂又高出。66分鐘後備入替嘅阿歷士張伯倫於禁區頂狂抽被閂，之後佢再連續2次起腳都被維拉血肉長城頂住。69分鐘奧歷治接應左路角球，轉身右腳狂抽高出。

73分鐘利物浦出現黃金機會，法明奴右路地波妙傳，拉爾拉拿對住大大個龍門竟然撻Q，之後阿歷山大阿諾特左腳勁射斜出亦唔中龍。利物浦要到87分鐘先追平，文尼於右路用左腳彎到遠柱，安德魯羅拔臣勁頂入網追平。紅軍去到補時階段加強壓力，阿諾特開右路角球到前柱，文尼一批遠柱入網，利物浦終反勝2:1，維持同曼城6分差距。