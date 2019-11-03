曼城鬥魚腩爭啲失分　竟然由佢入波反勝！

英超二哥曼城，今輪英超主場對修咸頓，聖人上仗聯賽狂吞李斯特城9蛋，周中英聯盃又輸畀藍月亮1:3，今次再作客曼城球場諗住又被大炒，但主隊門將艾達臣摩拉斯送禮協助客軍領先，曼城狂攻先由阿古路扳平，以為會失分之際，點知右閘基爾獲加福至心靈，於完場前4分鐘入波助曼城反勝，驚險攞齊3分。

因為洛迪卡斯簡迪受傷，曼城今戰搵根度簡同大衛施華打中場中路，奇雲迪布尼、史達寧、貝拿度施華同阿古路強陣攻堅。不過曼城今場進攻唔算順，威脅性比之前低，反而客軍13分鐘打開紀錄，史超活岩士唐遠射埋門，艾達臣先抱起個波點知彈中心口，禾特普斯趕到執隻死雞，半場修咸頓領先1:0。

曼城換邊後喪攻對手，但阿古路門前空晒一頂竟高出，不過70分鐘佢終於入波，禁區內接應基爾獲加傳送第一時間射入，追成1:1平手。修咸頓繼續死守到86分鐘，以為有分落袋，但曼城左路出波門將拍出不遠，基爾獲加殺到凌空抽入，呢名英格蘭國腳上季只係入咗1球，今場亦射入本季第1粒，意外成藍月亮絕殺功臣。獲加於英超曾上陣272次，今場係首次同時取得入球同助攻，唔怪得佢咁興奮啦！

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