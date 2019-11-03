英超今季最靚助攻！車仔殺蜂5連勝

佐真奴費路交出今季英超最精彩助攻，帶領車路士作客2:1殺敗屈福特。呢名意大利傳球大師，上半場於中場附近，第一時間彎個波入禁區，皮球啱啱好彎過敵衞、落喺譚美阿巴謙面前，呢名英格蘭國腳前鋒輕鬆射入，呢腳傳送堅精彩到癲。阿巴謙下半場再助攻基斯甸普列錫增添比數。雖然佐真奴於球賽尾段玩嘢輸12碼，但無阻車仔全取3分。

車路士剛於英聯盃被曼聯淘汰出局，但今次去到屈福特地頭踢得好有信心，開波5分鐘就打開紀錄，當時車仔剛過半場冇耐，閘位球員交橫佐真奴，呢名意大利諗都唔諗，第一時間彎個波上前，個波好似裝咗GPS一樣、落喺阿巴謙前面，教埋佢走位、教埋佢點樣射，車仔領先1:0。車仔之後不斷狂攻，18分鐘美臣蒙特遠射，個波省中敵衞彈橫，阿巴謙一射被賓科士打救出，之後普列錫接應右路角球笠遠柱，又畀賓科士打神救。完半場前蒙特美臣禁區外推順，起右腳狂抽靚到爆，又畀賓科士打飛身掂到個波之後中楣，半場車仔領先1粒。

56分鐘車仔入多粒，韋利安傳予右路阿巴謙，地波傳中恰到好處，普列錫近門射入，領先到2:0。2分鐘後普列錫幾乎入多球，呢名美國好波之人左路窄位射遠柱，又畀賓科士打搵腳叉走。80分鍾高華域同佐真奴於底線遲遲唔解圍，最終後者踢跌迪路菲奧，球證直指12碼點，迪路菲奧親自主射入網。補時5分鐘主隊得到罰球，賓科士打走上去助攻，最後真係畀佢頂到睇怕入網，點知畀阿列沙巴拿加飛身神救，車仔最終力保勝局完場，取得聯賽5連勝，以11戰7勝2和2負得23分，暫時壓過李斯特城升上第3位。

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