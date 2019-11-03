官方確認！利物浦係英超神奇之冠

利物浦精神就係永不放棄，紅軍就係熱血嘅代名詞！今輪英超鬥阿士東維拉，於先失1球之下，於87分鐘先憑安德魯羅拔臣扳平，去到94分鐘更靠沙迪奧文尼門前頂入反勝。紅軍連盃賽近8場7勝1和，其中只有歐聯作客贏亨克係輕鬆取勝，其餘賽事都羸得勁戲劇性，其中近4場英超3場先失波、2輪於補時反勝。而於英超歷史上，利物浦一共射入35個補時入球，比任何對手都多；而從上季計起已轟入5球，亦係各隊之冠，利物浦果然係英超最神奇球隊！

如果只睇聯賽榜，利物浦11戰10勝1和，表面上反映球隊有超班之勢，但查實球隊連歐聯同英聯盃，自9月尾起堅贏得粒粒皆辛苦。作客錫菲聯，靠對手門將一次派膠贏波；歐聯對薩爾斯堡，領先3球被追番3球，之後靠穆罕默德沙拿奠勝；對李斯特城一度被對手追平，靠文尼於補時博得12碼贏波；作客鬥曼聯憑拉爾拉拿85分鐘入波扳平；對熱刺1分鐘就失波，之後攻到75分鐘反勝；英聯盃對阿仙奴，更落後1:3、2:4、4:5，補時追成5:5射贏12碼；到今輪對維拉歷史又重演，到87分鐘，球迷都以為英超不敗身會被打破，但最後贏番轉頭。

利物浦之前一場對阿仙奴，2次試過落後2球，去到蛹時都唔放棄，今輪攻到94分鐘，文尼依然可以接應罰球、巧妙薄批頭槌遠柱網仔，紅軍一次又一次咁於劣勢下取得好成績，從05年歐聯決賽半場落後3球、最後勇奪冠軍，利物浦一直發揮打不死嘅精神，而呢種唔係單純感覺，而係有實際數據反映，難怪紅軍球迷愈來愈多。

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