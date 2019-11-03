又係艾堅遜！利物浦爭啲畀VAR害死

利物浦今輪英超全取3分，但過程驚險萬分，球隊要到87分鐘先追平，跟手沙迪奧文尼於94分鐘建奇功，紅軍先力保3分。球隊幾乎1分不保，上半場一次VAR判決好關鍵。當時羅拔圖法明奴將個波擺入網，但VAR團隊就話法明奴「格勒底越位」，劃出嘅兩條線，同小禁區條線明顯唔係平衡。原來今場VAR球證係艾堅遜，利物浦上仗打和曼聯失分，當日艾堅遜已曾造出爭議性判決。

法明奴呢個越位入球，造成好大爭議，英超賽會喺官方Twitter作出解釋：「由法明奴腋下位置拉落嚟，係紅線位置；比起維拉球員係凸出咗。」如果將紅、藍兩線同小禁區頂條線比較，明顯白線同紅、藍兩線並非平衡，難怪利迷於賽後非常憤怒。除此之外，法明奴下半場一次埋門，維拉球員亦明顯隻手掂到個波，球證亦視若無睹。

紅軍領隊高普表示：「咩話：格勒底？利物浦贏2:1，令個情況冇咁惡劣，但佢咁嘅解釋，真係人人都想笑。其實VAR唔應該係可笑嘅，相關人士應確保VAR係幫到場波，我唔係想投訴有人，立心去做啲決定去針對利物浦。」對曼聯一役，曼聯中堅連迪路夫於中圈附近疑似從後侵犯奧歷治，丹尼爾占士跟手助攻拉舒福特射入，球證艾堅遜雖然認為連迪路夫及奧歷治有接觸，但並不構成犯規，利物浦就係咁失波。

英格蘭名宿、現職評述員嘅連尼加亦表示：「呢球波根本冇越位，但一用VAR，所有荒謬嘅決定都會做得出嚟，所以我從來唔係VAR嘅擁躉。」

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