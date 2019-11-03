摩連奴都做唔到！林伯勇平車仔紀錄

延伸閱讀：

【英超今季最靚助攻！車仔殺蜂5連勝】

41歲，毫無英超執教經驗嘅林柏特，本季回歸車路士執教鞭，唔少球迷甚至球評家都對佢充滿質疑，但林伯原來唔只踢波叻，教波亦都一流，今輪英超就平球會史上紀錄，呢個紀錄強如摩連奴都做唔到。連聯賽及盃賽，車路士近7場作客全勝，追平前輩波比甘保紀錄，摩連奴最叻只係試過6連勝咋！

近7場作客，車路士先後於英超擊敗諾域治、狼隊、歐聯贏里爾、修咸頓、歐聯贏阿積士、般尼及屈福特，追平於88至91年執教車路士嘅波比甘保曾創下嘅作客7連勝。不過林伯要獨攬紀錄充滿難度，因為車仔下場作客，係11月24號鬥曼城。

車路士於本季首仗，作客慘敗予曼聯0:4，之後又主場打和李斯特城同錫菲聯，唔少人都睇死林柏特冇料到；但呢名於球員時代勁聰明、勁勤力嘅英格蘭傳奇處變不驚，大大改善球隊後防，於上仗英聯盃不敵曼聯前，車路士曾打出7連勝佳績，旗下球星譚美阿巴謙、基斯甸普列錫、蒙特美臣個個打得，於禁買令下一樣極具效率嘅進攻足球，林伯堅係好嘢！

延伸閱讀：

【英超今季最靚助攻！車仔殺蜂5連勝】

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。