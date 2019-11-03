【德甲瘋狂】8蛋！迪姆華拿「雙」帽子戲法

德甲人氣前鋒迪姆華拿，一直盛傳係多間英超豪門爭奪目標，周六(2號)德甲佢就用表現話畀全世界知自己有幾堅！RB萊比錫主場8比0狂數緬恩斯一仗，迪姆華拿上演「雙」帽子戲法，一場之內交出3個入波同3次助攻，係德甲有紀錄以來第2個造出「單場6球」球員。

迪姆華拿近期狀態勁爆，周中德國盃對禾夫斯堡已經獻出2射2傳，加埋今場3射3傳，即係4日之內直接間接製造10個入球！德甲自Opta有紀錄以來(2004年)，只係得比沙路喺04/05球季試過單場造6球(4入波+2助攻)，迪姆華拿就係第2個。

現年23歲嘅迪姆華拿，過去1年曾經多次同利物浦傳出「緋聞」，不過英國《每日鏡報》爆料，急於物色前鋒嘅曼聯準備1月出手搶人，最重要係「紅魔鬼」可以確保迪姆華拿主力位置，相反去「紅軍」就要同「埃及文明」競爭，所有曼聯喺呢場爭奪戰有一定優勢。

值得留意嘅係，迪姆華拿雖然今夏先至同RB萊比錫續約，但係消息指佢合約中有買斷條款，而且仲只係得2,700萬鎊咁「Cheap」，唔買就笨啦！

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。