【東體爭議】艾美利比蘇斯克查更抵炒！

周六(2號)英超聯賽，曼聯同阿仙奴兩大勁旅繼續沉淪，「紅魔鬼」輸畀般尼茅夫、「兵工廠」就主場被狼隊逼和，蘇斯克查同艾美利都面對唔少反對聲音，不過講「抵死」程度，艾美利似乎更加應該被炒魷。

曼聯嘅問題同弱點都非常鮮明，中前場人腳同質素不足嘅「死穴」，樂觀一派仲可以展望蘇斯克查喺明年1月轉會窗「自救」，若果簽到一個頂級前鋒同1至2個頂級中場，球迷仍然期望可以扭轉局面。

但係睇番艾美利，上季佢接手雲格留低嘅「爛攤子」，喺重重掣肘下的確係有進步嘅演出，經歷埋夏天一致叫好嘅轉會窗，目前阿仙奴個陣容雖非頂尖，但已經相當完整，論人腳比曼聯同車路士有過之而無不及，但艾美利喺資源充足情況下反而重退失據，令人失望。

對狼隊一仗，已經證實唔掂嘅「菱形中場」又再出現；格列沙加缺陣下，仍然唔肯將防守力最強嘅盧卡斯托拉拿放喺防中位置；用奧斯爾打正選但係唔出翼鋒；加上睇到球迷O晒嘴嘅換人，艾美利被炒嘅話亦只可以怪佢自己。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。