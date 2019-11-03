【總結】連續3場「雙20」　全世界要搶佢！

周日(3號)NBA常規賽，活塞主場以113比109擊敗籃網，今場主角並非食出「大三元」的籃網控衛艾榮(20分、11籃板、10助攻)，而是活塞中鋒杜蒙特，這位26歲球星延續開季超強狀態，取得25分同20個籃板，連續第3場交出「雙20」數據，亦是今季7場第4次「雙20」，相當恐怖！

NBA過去25年只有3個球員能夠造出連續3場「雙20」，分別是路夫、古辛斯及杜蒙特，而且杜蒙特今場除得分及籃板之外，還貢獻6次助攻、5次封波及3次偷波，對上一個能夠交出「25+20+5+5+3」全能數據的球員，已經要數到1989年的奧拉祖雲。

雖然貴為3屆NBA籃板王，不過杜蒙特的名氣及光芒卻不如古辛斯、艾賓特、馬克加素及祖傑等中鋒，活塞欠缺競爭力明顯阻礙他更上層樓。杜蒙特明年將會進入自由市場，以他的高超籃板及防守技術，相信這位球迷眼中最被低估的中鋒，必定會成為所有球隊爭奪目標。

周日常規賽賽果

雷霆 115:104 塘鵝

活塞 113:109 籃網

魔術 87:91 金塊

公鹿 115:105 速龍

灰熊 105:114 太陽

巫師 109:131 木狼

勇士 87:93 黃蜂

拓荒者 128:129 76人

前者主場

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