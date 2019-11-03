【綠帽恐慌】馬列斯索老婆成拳王「獵物」

曼城翼鋒馬列斯今季表現突出，係球隊爭奪冠軍嘅重要棋子，不過呢位阿爾及利亞球星場外就受到困擾，事關佢位Model老婆一直喜愛夜蒲，早前更成為美國拳王韋達嘅「獵物」，搞到馬列斯非常不安，擔心自己會「戴綠帽」！

英國《太陽報》報道，馬列斯嘅模特兒老婆Rita經常都去Clubbing，呢個習慣對於唔飲酒唔蒲嘅穆斯林老公馬列斯，當然非常唔滿意。報道指今年8月份，Rita同朋友去到曼徹斯特一間名人夜店玩嗰陣，竟然成為美國拳王韋達嘅「獵物」。

據報呢間夜店有唔少曼城球員、太太團幫襯，所以場內好多人都知Rita係馬列斯太太，但韋達就唔理咁多，照樣邀請Rita去佢張台一齊飲酒作樂，兩人仲邊飲邊笑非常親密，馬列斯妹妹當時亦喺現場，眼見Rita同韋達就快「撻着」，終於忍唔住強行將Rita拉走。消息指馬列斯知道後非常不安，睇嚟佢要顧住曼城之餘，都要睇實個老婆呀！

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