港超聯　「巴西雙子」幫東方龍獅攞走晒3分

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）下午2時30分開打兩場激戰，其中一場於斧山道運動場舉行，由愉園迎戰東方龍獅。東方憑迪高和慕沙建功，以2比1擊敗有摩域治追近比數的愉園。

開賽初段，東方較主動，4分鐘先有基頓接應角球衝頂斜出。2分鐘後，艾華頓近門跳頂卻中楣。13分鐘，迪高中路放冷箭，惜未能成功考驗愉園門將屠俊翹。這位巴西中場17分鐘成功為東方先開紀錄，徐德帥開出角球，迪高近門頂入，為球隊取得領先優勢。5分鐘後，黃威推順後橫傳，慕沙順勢射入，為東方擴大優勢至2比0。落後的愉園並非一味捱打，30分鐘，摩域治接應罰球衝頂破網，助球隊於半場前追近至1比2。

易邊後60分鐘，欲收復失地的愉園迎來壞消息，入球功臣摩域治與對手碰撞後頭部流血，未能繼續作賽之餘亦要送院治理，「快活谷」隨即換入艾度古斯填補其位置。其後東方加強進攻，69分鐘黃威接應回傳後第一時間燙射被屠俊翹接實。4分鐘後，徐德帥接應傳中撞射卻未能命中目標。75分鐘，艾華度近門頭槌攻門，惜無法轉化成入球。久攻不下的東方仍未有放軟手腳，惟艾華頓和迪高分別於84和87分鐘的攻門均未能成功破網。補時階段，梁冠聰趁對手解圍不遠抽射，被屠俊翹擋出。隨後一次反擊機會，鍾偉強送前，艾華頓推入禁區並成功把皮球送入網窩，惟旁證指越位在先，入球無效。最終東方維持以2比1擊敗愉園，全取3分並升上榜首。

賽後愉園主教練鮑家耀表示上半場初段被對手一輪強攻下連失兩球，以致開局不順，球隊在追近比數後，慶幸球隊一對中堅成功箝制對方前鋒，使對方未能製造出更多入球機會。他又指未知是否受球場影響，對手作為強隊，主要以「高Q大棍」戰術和球員身體質素來爭取入球，若然香港足球維持這樣的踢法將難以進步。球隊近幾場與較強的隊伍較勁都不再處於下風，「鮑Sir」稱：「我哋同咁多隊嘅實力唔係相差好遠，只係經驗唔及對手，球員有咁嘅實力，其實可以再做好啲，齋防守可能會輸，但係有機會進攻，對手都會驚我哋，所以我哋依家會踢得主動啲！」此外，中堅摩域治在下半場傷出，「鮑Sir」透露其傷痕頗大，下場將會缺陣。

至於東方龍獅主教練李志堅指球員多次攻門未能射入第三球，需日後多加鍛鍊。相隔24小時後，從爭標對手富力R&F身上搶走榜首位置，東方雖然未有如富力一樣大勝對手顯露霸氣，但「堅Sir」認為：「踢波唔係淨係講霸氣，就算人哋踢成點，自己贏唔到都無用，我反而覺得要睇番自己，球隊都要再調節番。踢波贏到梗係想贏，但係球隊面對新舊交替，人腳都相對平均，盡做啦！」

他續指今季球隊實力接近，沒有一場比賽是容易應付，對球圈來說是一個好現象。問及巴西中場迪高的入籍事宜，「堅Sir」透露預期季中能完成此事，而「當事人」迪高則說：「我只差兩步就完成入籍，下個月收到文件就可以放棄巴西護照，應該唔難處理嘅，不過依家只可以等。我希望年尾可以搞掂晒，我已經準備好為香港隊上陣！」