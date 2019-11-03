港超聯　90+5'入12碼　標準流浪逼和傑志

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（3日）假屯門鄧肇堅運動場上演的賽事，於比賽尾段僅得十人應戰的標準流浪憑着安達於完場前射入12碼，以1比1迫和傑志，雙方各得1分，而「藍鳥」雖然保持不敗紀錄，但於聯賽目前已連和3場。

今仗分別有艾里奥、盧卡斯及蘇沙因傷缺陣的傑志，開賽僅6分鐘便有入球機會，費蘭度右路直射被盧兆畸救出。費蘭度於9分鐘右路傳中被安達橫身解圍，1分鐘後再由基爾頓右路橫傳，則被盧兆崎擋出。標準流浪隨後亦不乏機會，14分鐘先有安達禁區內施射被擋出，林學曦及時倒掛補射僅告高出。24分鐘安基斯在截得皮球後快速反擊，傳予林學曦單刀被郭檢橋救出。

「藍鳥」戰至27分鐘先開紀錄，林恩許於禁區頂搏得罰球並親自操刀射成1比0。客軍於6分鐘後幾乎再有進帳，盧兆崎出迎接高波甩手，惟羅梓駿隨後截得皮球後意圖起腳被盧兆崎將功補過將皮球擋出。流浪於完場前幾乎扳平，林學曦42分鐘射門被封，歐陽耀冲再傳中予安基斯頭槌攻門被郭劍橋橫身撲出。44分鐘，林學曦把握角球攻勢近射中內柱彈出，安基斯補射入網，惟旁證示意越位在先，傑志帶着領先一球優勢步入更衣室。

傑志於換邊後僅22秒便有鄭展龍起腳僅告高出，隨後戰至56分鐘再有林恩許長傳予羅梓駿入楔頭槌攻門，惟未能命中目標，而「羅梓」之後亦因傷退下火線，由畢頓入替。傑志另一位後備上陣的巴拉克則於70分鐘接應畢頓妙傳左路禁區施射僅告出界。於72分鐘有林學曦近門抽射中柱的流浪，2分鐘後有謝偉俊侵犯費蘭度兩黃一紅被逐，不過僅得十人應戰的主隊攻勢有增無減，先於84分鐘有黃展鴻右路傳中予安基斯頂高，最後戰至補時階段則由安達搏到12碼，並親自操刀射成1比1完場。

標準流浪教練團於賽後表示，今仗球員如常地跟之前的比賽如此般拼博，就算面對球證等因素而得十人應戰，教練們仍在場外提醒球員不要放棄，因為要他們相信自己。雖然對手是傑志，但教練團認為流浪跟其他球隊的距離並非很遠，到最後能夠搶得1分，是整隊一起努力所得來的成果。