西班牙被DQ　港隊戲劇性奪金

歷史性在香港舉辦的「2019世界海岸賽艇錦標賽」周日(3日)假香港遊艇會圓滿結束，港隊女將首次出戰世錦賽即有好表現，先有黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄和謝欣妏先在四人雙槳有舵項目驚喜奪金，其後「李氏姊妹」李嘉文及李婉賢在雙人雙槳項目勇奪銅牌。經過一連三天與世界頂級選手激戰後，港隊以兩面獎牌完成賽事。

男子雙人雙槳艇項目決賽，香港獎牌希望趙顯臻和陳鈺文初段排第二、三位，可惜後段在直升機坪與摩納哥隊相撞耽誤不少時間，力追下雖以第四名衝線，但因為罰時60秒，最後一下子跌至第8位。二人賽後難掩失望，趙顯臻說：「決賽多了兩公里讓我們有機會追人或拋離對手，令變數更加多，不過這也是賽艇的魅力。」趙顯臻與許詠淇之後轉戰混雙項目，以第7名完成

女子組方面，分組賽以第三名晉身決賽的香港女子代表黃湘儀、梁瓊允、梁穎桉、洪詠甄和謝欣妏周日狀態大勇，在四人雙槳有舵最後500米發力和衞冕的俄羅斯鬥到最後一刻，終以25分49秒19壓過對手衝線，僅落後西班牙得第二。不過西班牙因為偷步犯規被罰時2分鐘，最終成績跌至第7位，香港因此戲劇性贏得冠軍。

「好想哭啊！」首戰海岸賽艇世錦賽的梁穎桉說，今次比賽面對不少挑戰，能夠主場贏到冠軍對她們來說是很大的鼓勵：「起步時發現三號位的rigger（槳架） 缺少兩顆螺絲，好像隨時會掉出來的樣子，幸好沒有太大影響，大家全程都保持著要追上前的心，可以贏到冠軍真的很意想不到。」一班女將賽後顯得相當興奮，唯獨黃湘儀訪問時有點面有難色，一度要由隊友攙扶。「可能初賽不慎喝了海水，那天晚上已經發燒，之後證實是腸胃炎。」黃湘儀無奈表示，今天要先服退燒藥才能參賽，「但很開心可以克服身型上的差距，與更強的對手競爭。」

之後「李氏姊妹」李嘉文和李婉賢在雙人雙槳項目登場，二人今天擺脫失誤，全程6公里一半時間穩佔第三位，終以28分42秒63勇奪銅牌。衝線後，妹妹李婉賢興奮地高呼：「我終於放假啦！」今天除兩姊妹的家人外，她們的好友羽毛球名將「黑妹」葉姵延及前香港游泳代表劉彥恩亦親身到場支持，李婉賢說香港市民的支持成為她們很大的動力，「海濱長廊聽到有很多市民大叫『香港加油』，令我們更有力去划每一槳，因為不想令市民失望。」海岸賽艇有望成為2024年奧運項目，李嘉文表示，「香港必須比其他國家走得更前，希望透過今次的世界大賽令更多人認識海岸賽艇。」一班香港賽艇隊健兒接連完成南韓海岸賽艇亞錦賽和香港世錦賽後，獲得三星期假期休息，之後全力備戰東京奧運資格賽。

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