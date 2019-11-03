伍棹然破港績後再造PB　歐鎧淳準備環島游

剛剛刷新50米蝶泳港績，兩項背泳青年紀錄保持者。我問伍棹然更喜歡哪個項目，他先回答背泳，想了想又再推翻：「我不喜歡從水裏出發，感覺跳水舒服點，有型點。」17歲的稚氣與率真，讓人哭笑不得。

香港長池分齡游泳錦標賽今天（3日）在香港體院學院落幕，比賽出現意外插曲，電子計時系統下午發生故障，需要採用人手計時，比賽次序因而作出調動。繼昨天在50米蝶泳游出23秒97，打破謝旻樹保持的香港紀錄後，伍棹然今天轉戰50米背泳，造出個人最佳時間（PB）26秒11摘金，與港績僅差0.08秒，可惜因為人手計時關係不會計算正式紀錄。

對伍棹然來說，這兩天大概很難忘，豁達些看，特殊情況也是蠻新鮮的體驗，「比原定早1小時出賽，臨急臨忙換褲，衝去召集。其實算是一種訓練，畢竟大型賽事也要應付特殊情況，心態必須強壯。」至於昨天締造個人第一項長池港績，同樣出乎意料，他反覆強調「好彩」：「8月世青狀態很好，才游出24秒27的PB。今次狀態一般，竟然可以把時間推前0.3秒，想是出水和觸池做得好吧。」

蝶泳和背泳，好奇問伍棹然喜歡哪項，好像有點「手心是肉手背也是肉」的感覺。「始終游了5、6年背泳，感情深厚些。但有時又會厭倦，尤其不喜歡從水裏出發。」尷尬笑說喜歡「跳水舒服有型」，他透露未來或會多游100米蝶泳，試試自己可以走到多遠。而學界和分齡賽相繼結束，這位拔萃男書院中六生將會減少練習節數，專注準備公開試，計劃升讀美國南加州大學，並把目標放在2022年亞運和2024年奧運。

另外，歐鎧淳今天出戰50米自由泳和50米背泳，分別以26秒42和29秒82（人手計時）觸池奪冠。8月世界盃達到100米背泳奧運A標後，歐鎧淳心情明顯放鬆許多，也更享受本地賽事：「超好玩，超開心，超爽！這是第一次教練對我零期望，我想怎游便怎游。」對於還為著奧運入場券奮鬥的隊友，她強調「每個人走過的路都不同」，不要從表面計較得失：「得到奧運資格固然值得恭喜，但未得到不代表以後得不到。可能過程中，也會獲得其他重要的東西，一路帶你走向最終目標。」

歐鎧淳下次露面，便是周二（5日）方力申挑戰12小時45公里環島游的時候。屆時她會陪同師兄完成最後1小時賽程，為慈善機構「點滴是生命」籌募善款，向45萬貧困人口提供潔淨食水。問到有否擔心體能問題，她笑道最擔心方力申：「唯有不斷加油，支持師兄！」

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