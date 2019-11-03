【人物誌】曼聯青訓棄將　變屠魔殺手

曼聯上場英超0:1不敵般尼茅夫，3連勝走勢結束，最諷刺係射死紅魔鬼嘅球員，正係曼聯青訓產品祖舒亞京治。

現年27歲嘅祖舒亞京治2008年加入曼聯青年軍，翌年獲提升上一隊，但佢5年紅魔鬼生涯，未曾為曼聯上陣，因為大部份時間被外借，包括去過普雷斯頓、慕遜加柏、侯城、布力般流浪。2013年被布力般流浪買斷，4年前轉投般尼茅夫，終於一嘗踢英超滋味。

祖舒亞京治表現最出色係2016/17球季，於英超上陣36場入16球，上季亦有12球進帳，今季已經入咗3球。加埋今場在內，祖舒亞京治已經第5次射破紅魔鬼大門，由曼聯棄將變成屠魔殺手，非常爭氣，亦證明曼聯當年冇眼光，結果種下禍根。

祖舒亞京治、盧卡古「脫魔」之後，都有神勇演出，更加突顯曼聯用人方面有眼無珠，難怪搞到依家攻力咁弱。

值得留意，祖舒亞京治係挪威國腳，同曼聯主帥蘇斯克查係同胞，唔知蘇B有冇興趣搵呢位7號仔回巢呢？

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