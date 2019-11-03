文迪斯遇上查維斯 大球場鬥Show射術

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「中銀人壽香港超級聯賽」周一（4日）晚上7時30分於香港大球場上演香港飛馬對冠忠南區。主隊經歷一輪低潮後，近期成功反彈兼取兩連勝，面對於聯賽仍保持不敗的南區，飛馬定必展現強大決心，破對手金身兼爭取聯賽首捷！

主場出擊的香港飛馬雖然在聯賽仍未「開齋」，但近兩仗「菁英盃」皆勝，球隊士氣及狀態全面上升，主教練文彼得喜見球隊4日內連踢兩場都未見疲態之餘，球隊積極性、戰術執行能力亦大有提升。他續表示經過調整和鼓勵，球員開始找到紓緩壓力的方法，近兩場比賽都能交出上佳表現。

今晚面對不敗之師冠忠南區，「文Sir」認為：「南區實力比我哋強，但係踢波始終要踢過先知，我哋未必會輸，而佢哋亦未必一定喺我哋身上攞晒3分，我對球隊好有信心。」他特別「點名」需提防對手前鋒查維斯和中場狄卡奧。人腳方面，上仗傷出的文迪斯可望今仗復出。

作客的冠忠南區各項賽事保持不敗，上場「菁英盃」有驚無險下險勝愉園，主教練鄭兆聰（Ricky）期望今仗在進攻方面能有所加強：「其實上場控球在腳嘅時候，我哋都想做好啲進攻，奈何受場地質素影響，好容易失去控球權。今場喺大球場踢，希望球員保持信心，進攻上再做好啲！」

Ricky透露己早前曾入場「吼路」，認為飛馬實力不俗：「飛馬近兩場波都贏波，佢哋打得幾好，特別係文迪斯，佢喺前場威脅好大，我哋都要諗辦法應付佢。另外佐佐木周上場都踢得好好，飛馬絕對係一支有份量嘅球隊，雖然佢哋開季唔太順利，但人腳唔差！」

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