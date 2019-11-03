曼聯補鑊！免費包機送球迷睇歐霸

英超老牌勁旅曼聯今季表現低迷，上周六輸畀般尼茅夫0比1之後，依家累積11戰13分，創出同期史上最差開季成績，羞家紀錄破唔停！可能為咗舒緩球迷怨氣兼補鑊，「紅魔鬼」宣布為部分Fans提供免費包機，喺香港時間11月28日凌晨飛去睇歐聯盃分組賽客戰艾斯坦拿場波。

曼聯嘅老闆良心發現？原來唔係咁嘅事。據BBC報道，由於曼聯官方合作夥伴Thomas Cook Airlines宣布破產，佢哋早前搞咗「紅魔鬼」作客艾斯坦拿嘅睇波旅行套餐，安排球迷飛去哈薩克觀戰。

Thomas Cook Airlines突然執笠，曼聯自然上埋身，只好免費為報咗團嘅「魔迷」提供機票，免得件事愈搞愈大。其實Thomas Cook Airlines都係曼城、利物浦同車路士嘅合作夥伴，同樣搞到一頭煙，曼城、利物浦就好好彩，搵到其他航空公司合作，車路士就要學曼聯咁自己出錢，負責12月11號球迷前往里爾睇歐聯嘅機票費用。

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