華迪再創入球里程碑　李城又攞英超？

英超李斯特城作客水晶宮，上仗作客9:0狂數修咸頓，今次又試客場出擊一樣贏得清脆俐落，當家射手占美華迪完場前攻入燕梳球以2:0破「宮」。呢球係華Dee本季第10個入球，亦係首個球員入波達雙位數，上次華迪做出呢個紀錄，李城爆大冷破天荒勇奪英超錦標，唔通狐狸今季又有計？

李城又試作客出擊，面對水晶宮硬淨防守，雖然有優勢但上半場埋門唔多，占士麥迪臣18分鐘直線妙傳，華迪窄角度勁射被救出，已係上半場僅有機會。換邊後11分鐘，莊尼伊雲斯接應角球一頂亦高出。但57分鐘李城終開紀錄，蘇恩古近門勁頂搞掂，客軍領先1:0。88分鐘李城拉比數，華迪同迪馬雷格雷禁區做靚短傳，最終華迪第一時間抽入。若非芝維爾於補時階段射中柱，李城唔只贏2:0咁少。

華迪攻入1球後積10個入球，壓倒阿古路同譚美阿巴謙領先射手榜，成為首個取得雙位數入球嘅英超球員。雖然本季英超錦標，如無意外屬利物浦同曼城之爭，但華Dee狀態一流，亦都有助李城爭歐聯席位，目前狐狸11戰7勝2和2負，壓住車路士排第3。

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。