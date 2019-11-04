【多圖】孫興民闖禍喊爆　高美斯恐怖斷腳

孫興民從後攔截闖大禍，搞到安達高美斯右腳腳踝截斷，呢名南韓國腳即刻抱頭痛哭，最後被球證艾堅遜拔紅趕出場。熱刺作客愛華頓，客軍憑迪利阿里建功領先，但78分鐘老孫於中圈附近從後攔截高美斯，後者失平衡同奧利亞撞埋一堆，奧利亞雙腳夾住高美斯隻右腳，疑似就係咁夾斷咗足踝。老孫之後情緒激動，甚至要主隊球員安慰；而奧利亞亦都好唔開心，心不在焉下被普捷天奴換走。最終雙方打成1:1平手。

熱刺今戰有王牌前鋒哈利卡尼因病缺陣，領隊普捷天奴換孫興民同盧卡斯莫拉掛帥，但效果不佳，上半場雙方乏善足陳，只有李察利臣為主隊射過腳軟弱無力嘅埋門，半場互無紀錄。63分鐘終於出現入球，愛華頓伊禾比於中圈附近傳失，直接畀咗孫興民，南韓國腳直線妙傳，迪利阿里扣入中路起右腳射入，客軍領先1:0。

本身場波平淡無奇，但去到78分鐘出現不幸情況，孫興民於中場附近從後出腳攔截安達高美斯，跟手同奧利亞撞埋一堆。高美斯跌到在地，孫興民走埋去一見其傷勢即刻抱頭掩面，原來高美斯右腳足踝位置已完全變型，斷得非常徹底。孫興民對自己闖下大禍勁唔開心，情緒非常激動，無論係自己隊友甚至係愛華頓球員都走埋去安慰佢。艾堅遜本身畀張黃牌佢，但見到高美斯傷勢後，決定改畀紅牌，當時老孫已經唔在乎自己領咩牌，因為佢已一直喊緊。另一邊廂，好可能係直接夾斷高美斯隻腳嘅奧利亞亦情緒低落，普帥見唔對辦，亦將佢換走。

高美斯嚴重受傷，令場波要補時12分鐘，愛華頓打多1個，而且一眾球員亦為高美斯而戰，終於98分鐘扳平，耶利文拿大斜角斬到左路，盧卡斯迪治尼第一時間逗入禁區，辛克杜辛衝到頂入，終於為愛華頓搶番1分。但相信愛華頓同熱刺上下，甚至係全球球迷，喺呢一刻都只係想高美斯可以盡快好番，快啲回歸綠茵場。

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