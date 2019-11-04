阿里：老孫喊到頭都抬唔起！

英超熱刺作客愛華頓發生嚴重意外，主隊葡萄牙中場安達高美斯，被孫興民及奧利亞連環侵犯，搞到右腳腳踝截斷，齋睇相都覺得非常恐怖，難怪當地電視台播重播片段時，冇將佢腳部截斷一刻播出嚟。孫興民睇到高美斯情況後勁難過，於場上已開始喊，隊友迪利阿里賽後表示，客軍更衣室愁雲慘霧，老孫更不停爆喊、連頭都抬唔起勁慘情。阿里表示老孫係全世界其中一個最好嘅人，絕對唔係有心傷害高美斯。

高美斯當時於中場攞波，老孫從後出腳踢到佢多少，之後奧利亞打橫撞埋佢度，從相片所見奧利亞雙腳夾住高美斯隻右腳，或者就係咁造成慘劇。無論邊個真正令到佢重創，都已令老孫非常後悔，佢領紅離場返更衣室後，仲未平復心情，阿里話：「我唔想再講件事係點發生，依家只希望高美斯可以快啲好番。孫興民極度沮喪、傷心欲絕，而且不斷咁喊，但呢個唔係佢嘅錯。孫興民性格好好，係全世界其中最和藹可親嘅人，佢完全抬唔起頭，因為佢喊得好勁。高美斯受傷有影響到我哋表現，但其實要表現得更專業。因為我哋失神，最後被對方入波。」

老孫本身只係領黃，但球證艾堅遜知高美斯傷勢好嚴重，最後改畀紅牌予老孫。前熱刺前鋒、評述員連尼加，認為唔可以因為高美斯傷勢重就畀紅牌，認為咁樣有欠允；而加歷查亦認為，高美斯重創係2次攔截而造成，同樣質疑球證決定。

熱刺領隊普捷天奴，就明顯再冇心情講場波：「依家個情況已經超越足球層面，我同球員全部都感到好難過，高美斯真係非常、非常唔好彩，希望佢早日康復。」愛華頓領隊馬高施華亦話：「我現場睇到，孫興民個攔截當然係犯規，但我肯定佢唔係有心令高美斯受咁嚴重嘅傷害。我好傷心，高美斯係我哋嘅兄弟，佢會得到所有最好嘅治療。」

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