拜仁官宣炒高華　摩連奴雲格爭崩頭！

拜仁慕尼黑怒炒尼高高華，摩連奴、雲格係新帥人選大熱門！德甲班霸拜仁，於剛過去周六德甲1:5慘敗於法蘭克福腳下，球隊3大巨頭路美尼加、漢尼斯同沙利咸美迪錫急召主帥高華開會，最終決定辭去呢名教頭職務。自舊年年尾被曼聯炒魷後，摩連奴仲未搵到新工，佢一直都等緊最教班霸嘅機會，但佢要如願以嘗，先要問過雲爺爺先！

高華由上季開始執教拜仁，雖然帶領球隊成國內雙冠王，但於德甲贏得好險，失去以往霸氣，而且又於歐聯完敗予利物浦出局。到本季拜仁亦失分頻頻，迄今10戰只得5勝3和2負成績，高華剛啱面對前球會法蘭克福輸5個1皮，對拜仁嚟講如此劣績絕對唔可以接受，故高層有咁嘅決定，絕不令人意外。高華表示：「對拜仁嚟講，呢個係個正確決定。近日戰果以及實際表現，令我得到呢個結果。我同羅拔高華多謝拜仁呢1年半以來嘅照顧。」

摩連奴於賦閒期間，有唔少球會向佢招手，有中超更向佢提供天價合同，但都畀寸王一口拒絕，因為佢好希望可以再教富豪球會。早前佢曾向傳媒透露學習德文，同傳出多蒙特有意搵佢執教。依家拜仁帥位懸空，摩連奴當然流晒口水，不過德媒就表示，雲格同前祖雲達斯教頭阿里基，都係拜仁招手目標，究竟摩佬能否如願以嘗，就要睇拜仁最終決定喇。

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