【特稿】英超4大恐怖受傷　觸目驚心

英超被視為全球最激烈、最體力化嘅聯賽，球員落到場經常都會飛沙劈石，過去亦出現過唔少恐怖受傷場面。

1/畢斯(高雲地利)

慘劇發生喺1996年，亦被視為足球史上最恐怖受傷之一，當時高雲地利作客曼聯只係踢咗2分鐘，後防畢斯喺角球攻勢上前助攻，撞射嗰陣同艾雲、麥佳亞撞埋一齊，結果導致右腳雙重骨折，比賽足足停咗9分鐘，職員仲要用水同沙嚟清洗場上血跡，曼聯門將舒米高見到恐怖受傷畫面後即場作嘔，而只得29歲嘅畢斯喺養傷7個月之後就宣布提早收山。

2/伊度亞度達施華(阿仙奴)

阿仙奴2008年作客伯明翰，克羅地亞前鋒伊度亞度達施華受到伯明翰後防馬田泰萊粗野踢傷，搞到左腳腓骨骨折以及足踝移位，結果佢要養傷12個月先至復出，但表現已經大不如前。雲格喺賽後曾要求重罰馬田泰萊終身停賽，但事後收番有關言論，時任國際足協主席白禮達亦批評呢次攔截，要求有關部門徹查事件。

3/艾朗藍斯(阿仙奴)

2010年2月阿仙奴作客史篤城，當年只得19歲嘅艾朗藍斯被主隊中堅梳爾哥斯暴力飛鏟，導致右腳雙重骨折，即場斷成「L形」，慶幸嘅係佢仍年輕力壯，養傷9個月之後復出，之後亦慢慢回復狀態。史篤城前鋒傑臣多年後表示，賽前收到領隊佩尼斯指示要用粗野踢法對付阿仙奴。

4/夏蘭特(曼城)

2001年曼市打吡，曼城挪威中場夏蘭特同曼聯隊長堅尼交鋒，兩人4年前曾經出現爭執早有牙齒印，堅尼呢場就大報復，鞋底飛踢向夏蘭特右腳膝頭，造成嚴重受傷，夏蘭特自呢次傷患後未再踢過1場90分鐘比賽就宣布收山。堅尼多年後喺自傳內承認，呢次踢人係蓄意嘅報復，自傳出被後再被足總追罰停賽5場。

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