【東體爭議】球證彈弓手！老孫紅牌唔公平

愛華頓中場安祖高美斯恐怖斷腳震驚球壇，「兇手」孫興民事後嘅後悔痛哭亦震撼人心，不過如果將情緒先擺一邊，孫興民呢次犯規被罰紅牌係咪錯呢？除咗熱刺領隊普捷天奴高呼「唔公平」之外，唔少球圈中人亦指孫興民唔應該拎紅。

事實上，當時球證艾堅遜已經拎出黃牌，準備警告孫興民，但當佢見到安祖高美斯嘅受傷情況，突然改判紅牌。普捷天奴賽後表示：「個結果非常之差，我哋為高美斯難過，呢個動作完全係衰運，但球證係要判斷個(犯規)動作，而唔係判斷動作之後發生嘅情況...原本我哋已經控制局面，但呢個判決(紅牌)改變一切。」

對於呢張紅牌，英超球圈人士亦話充滿爭議，連尼加表示：「孫興民好傷心，如果唔係傷得咁重佢唔會食紅牌。」米高布歷治亦話：「孫興民傷心到連呢張咁爭議嘅紅牌都冇心情爭辯。」奧雲更形容球證出呢張紅牌係「震驚嘅判決」。

英超賽會賽後發出聲明，指孫興民嘅紅牌原因係「佢最初嘅攔截動作，導致球員安全被危害。」事實上，孫興民的確係從後攔截高速推進中嘅安祖高美斯，就算畀紅牌亦唔可以話「錯」，問題係艾堅遜本身認為只係黃牌，但睇完個結果先至改判紅牌，「程序」先至係大問題。

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