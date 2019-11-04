【賽後解碼】冇馬古尼　李城擁最強防守

李斯特城作客水晶宮贏2比0後，重上英超「三哥」位置，佢哋唔單止擁有僅次於曼城(34球)嘅最強攻擊力(27球)，亦擁有同錫菲聯並列嘅最低失球數字(11場失8球)，領隊羅渣士嘅高效反擊戰術，無疑係建基於一條固若金湯嘅防線。天價賣走後防核心哈利馬古尼？已經冇人在乎了！

李城開咧前8,000萬鎊賣走哈利馬古尼，不過羅渣士冇即刻掟錢買人，而係將上季4號中堅蘇恩古提拔，呢位頭髮長長嘅23歲土耳其中堅，無論靈活性、硬朗程度同用波能力都具備極佳條件，踢出好表現係羅渣士「慧眼識英雄」。

蘇恩古拍莊尼伊雲斯呢對「平民」中堅組合嘅成功，令李城球迷忘記哈利馬古尼嘅離隊，羅渣士就話：「防守並唔係由個別球員主宰，而係一隊波嘅事。」羅渣士嘅4141陣式踢法機動，中場人數眾多之餘，仲有尼迪迪專責防線前掃蕩，加上兩閘芝維爾同列卡度彭利拿出擊力極強，令李城防守穩建之餘仲可以踢出高質反擊，羅渣士嘅用人得宜應記首功。

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