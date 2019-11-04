【總結】占士再食大三元　湖人未見底

周一(4號)NBA常規賽，近況大勇的湖人作客103比96擊退馬刺，兩大巨星勒邦占士同安東尼戴維斯繼續交出亮麗數據，占士獨取21分、11籃板同13次助攻，連續第2場食出「大三元」，安東尼戴維斯亦有25分同11個籃板，加上後備中鋒杜域侯活7射7中拿到14分及13籃板，成為湖人贏波主因。

湖人自開鑼戰不敵快艇後連贏5場，現時升上西岸榜首位置，占士及戴維斯的表現亦相當出色。更恐怖的是，兩大巨星的合作仍有極大上升空間，勒邦占士的組織及創造力在NBA首屈一指，戴維斯則被公認是無球打法中最佳內線球員，理論上與占士應該是Perfect Match，不過戴維斯今場有超過3成的起手是透過背身單打，只有3次接受占士成功助攻。

當然，占士與戴維斯只合作過6場正式比賽，調節和磨合需要時間是理所當然，當朗度復出為占士分擔組織重任之後，可以預期占士與戴維斯的合作可以更加緊密，湖人的戰鬥力勢必進一步提升。

除勒邦占士之外，獨行俠超新星當錫同樣連續2場食出「大三元」，周一獨行俠作客131比111大炒騎士，當錫取得29分、14籃板及15次助攻。

周一常規賽賽果

騎士 111:131 獨行俠

馬刺 96:103 湖人

紐約人 92:113 帝王

熱火 129:100 火箭

溜馬 108:95 公牛

快艇 105:94 爵士

前者主場

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