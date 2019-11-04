理大OSRS計畫助體育精英雙軌發展

香港理工大學於1998年設立傑出運動員推薦計劃（OSRS），過去20多年取錄超過1千位傑出運動員，協助他們實踐學業和運動雙軌發展。今年總共73位、來自20個項目的精英透過計劃入讀理大，當中50位學生獲頒入學獎學金，總資助額超過420萬元。理大上周三（30日）舉行頒獎典禮，得獎者包括青奧跨欄銅牌得主王珞僖、前英華女籃隊長陳煥榆及女子手球港隊成員曾美欣。就讀大四的跳繩運動員沈保衡，亦到場分享理大多年來對非主流運動的支持。

前英華女籃隊長陳煥榆因為爺爺患癌，以及中五打球骨折的經歷，立志成為物理治療師，期望閒時能夠充當義工，幫助基層長者和學生運動員舒緩痛楚。物理治療課業繁複，她感激籃球隊彈性處理訓練出席率，「譚sir（教練譚偉洋）就像爸爸一樣，人很好。試過因為期中考試，問他可否缺席練習，他直截了當說好。我很詫異，以往在英華從來不敢這樣。」大專籃球剛剛開季，陳煥榆希望填補理大內線實力，夥拍舊時學界對手陳穎欣和周敏，一嘗冠軍滋味。

手球港隊成員曾美欣兩年前公開試成績未如理想，透過OSRS入讀高級文憑，續在今年升讀服裝及紡織系三年級。她讚賞校方在運動設施和醫療兩方面給予適切援助：「即使是港隊，有時都要在室外練習，但理大提供室內場，還有多達3間健身房，方便我們鍛練。另外，理大亦為運動員購買保險，受傷或物理治療都可報銷費用。」

除了大專盃常規項目，理大同樣重視非主流運動，取錄跳繩、射箭、花式單車等運動員。市場學四年級生沈保衡曾經贏得世青個人冠軍及三屆世錦團體冠軍，同時是4x45秒交互繩速度接力世界紀錄保持者。縱使運動成績彪炳，卻只獲得理大的「有條件取錄」（conditional offer），其他院校連面試機會也沒有。「理大不僅圓了我的大學夢，還安排很多表演機會，讓人認識跳繩這項運動。」即將畢業的他，希望投身運動推廣行業，並繼續當業餘跳繩選手。

2020/21年度的OSRS將於11月23日接收報名，申請者需要符合所選學科的一般及特定入學資格，並在過去5年內，參與國際賽事或是港隊成員，入學獎學金面試則在明年1月20及21日舉行。